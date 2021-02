Samurai Warriors 5: il musou di Koei-Tecmo ha una data di lancio in Occidente

Dopo essere stato annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct, Samurai Warriors 5, nuovo capitolo della saga spin-off di Dynasty Warriors, ha ricevuto una data di lancio sia per il mercato giapponese che per quello occidentale.

Come confermato dal publisher Koei-Tecmo e dallo sviluppatore Omega Force, Samurai Warriors 5 farà il suo debutto assoluto nel Paese del Sol Levante il 24 giugno 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ed arriverà in seguito anche in Occidente il 27 luglio 2021 nei formati PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer con l'annuncio della data di lancio in cima alla notizia, e ad un intero set di immagini che vi abbiamo invece riportato in calce.

Samurai Warriors 5, conosciuto con il nome di Sengoku Musou 5 in Giappone, sembra non voler prendere le distanze dal percorso tracciato dai precedenti capitoli della saga musou. Come di consueto accade in questo genere, i giocatori potranno prendere possesso di un guerriero dalle straordinarie abilità, in grado di annientare orde di nemici tramite l'utilizzo di abilità e mosse devastanti. Il gioco sarà ambientato durante gli eventi dell'era Sengoku giapponese.

Lasciandovi alla visione del trailer e degli screenshot, vi ricordiamo che Samurai Warriors 5 sarà disponibile in Europa a partire dal 27 luglio. Per maggiori informazioni sul titolo, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale in lingua inglese, recentemente aperto dagli sviluppatori.