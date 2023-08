Samus Aran si avventura nello spazio in un cosplay di Metroid in Zero Suit

Le speranze di rivedere Metroid entro breve sembrano essersi spente all'improvviso. I dati emersi dall'ultimo meeting finanziario di Nintendo non promettono nulla di buono. Di Metroid Prime 4 si sono perse le tracce, con il titolo ancora previsto tra i titoli in arrivo, ma senza una data di uscita ufficiale.

Stando agli annunci di Retro Studios, i lavori per Metroid Prime 4 procedono. Tuttavia, il gioco non figura tra i titoli in arrivo entro la fine dell'anno su Nintendo Switch, né tantomeno la sua uscita è prevista per il 2024.

A ogni modo, le speranze dei fan si riaccendono con MercurySteam. La software house, che ha già pubblicato Metroid: Dread nel 2021, è al lavoro su due giochi misteriosi, di cui uno pare sia proprio un nuovo Metroid in 2D.

Non manca molto dunque al ritorno di Samus Aran, già presente sui social con l'interpretazione condivisa dalla cosplayer Natalia.Kat. Apparsa per la prima volta nel 1986, all'epoca in pochi pensavano che sotto quell'esoscheletro da cacciatore di taglie spaziale si nascondesse una donna dai capelli biondi. Solamente compeltando il primo titolo della serie in un certo lasso di tempo era possibile fare questa scoperta.

In questo cosplay di Samus da Metroid, la Federazione Galattica l'ha incaricata di una nuova missione. Già con la pistola laser in mano, Samus indossa la sua Zero Suit, una body suit azzurra a cui poi si sovrappone la mech suit di Metroid.