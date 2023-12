Una Samus Aran italiana combatte in un adrenalinico cosplay di Metroid

Dopo Metroid Dread e Prime Remastered, il pubblico Switch chiede a gran voce di poter tornare a vestire la Zero Suit di Samus Aran. Nintendo è al lavoro su un nuovo capitolo della serie, ma della sua uscita effettiva ancora non si sa molto. Torniamo al fianco della bionda eroina attraverso un cosplay dell'italiana Tapyoo.

Il ritorno al 2D con Metroid Dread ha poi lasciato spazio alle tre dimensioni. La remastered di Metroid Prime ha tirato a lucido un classico uscito in origine ben vent'anni fa. Pare che Nintendo continuerà sulla via segnata dall'esperienza in prima persona 3D. Stando a quanto dichiarato da Jeff Grubb, infatti, arriverà forse una remastered di quel Metroid Prime 2 Echoes uscito nel 2004 su GameCube.

Quello che invece è certo è che Metroid Prime 4 è vivo, in quanto figura nei titoli in sviluppo da Nintendo, ma ancora senza finestra di uscita sebbene siano passati sei anni dall'annuncio. Retro Studios è a tutti gli effetti impegnato nella produzione, ma nel mentre un cosplay italiano di Samus Aran ci riporta in Metroid. Priva dell'armatura che nel primo capitolo nascondeva la sua vera identità, Samus indossa la Zero Suit e impugna la pistola laser per combattere le minacce aliene che ostacolano la pace spaziale.