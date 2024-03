Samus Aran è pronta a fare fuoco in questo cosplay spaziale di Metroid

Mentre i rumor su Nintendo Switch 2 continuano a susseguirsi insistentemente, gli utenti della Grande N reclamano il loro ritorno della loro eroina preferita. Per l'uscita di un nuovo Metroid potrebbe essere ancora presto, ma Samus Aran torna a combattere nello spazio attraverso il cosplay di Mikomi Hokina.

Sono passati trent'anni dall'uscita di Super Metroid, ma la serie Nintendo resta ancora una delle più amate dal pubblico. A oggi l'ultimo episodio di questa saga sempre verde è Metroid Dread, che segna il ritorno allo scorrimento laterale, mentre al 2023 risale Metroid Prime Remastered, versione rimasterizzata dell'avventura in prima persona uscita nel 2003 su Gamecube.

Attualmente Nintendo ha in produzione Metroid Prime 4, di cui però si sono perse le tracce. Di Metroid Prime 4 non abbiamo una data di uscita, anche se pare figuri tra i titoli Nintendo in uscita nel 2024, ma il gioco esiste e potrebbe essere tra quelli di lancio di Switch 2.

In attesa di conferme e ulteriori informazioni ufficiali, in questo cosplay di Metroid Samus Aran è a caccia di mostri spaziali con indosso la sua Zero Suit e il suo cannone laser aperto e pronto a fare fuoco. La bionda eroina tornerà presto a indossare la sua mech suit da Metroid, oppure dovremo attendere ancora a lungo?