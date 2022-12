Sand Land Project, l'anime presentato con un trailer: arriverà anche il videogioco?

Dopo il teaser del Sand Land Project trasmesso la scorsa settimana, nella notte Bandai Namco Entertainment ha ufficialmente confermato l'operazione di adattamento di Sand Land, manga di Akira Toriyama che si appresta ad invadere anche gli altri media.

Il primo tassello del progetto è costituito da un adattamento visivo, adeguatamente presentato con il teaser trailer che trovate allegato a questa notizia, sia in versione inglese sia in versione giapponese. Il filmato setta il tono dell'anime, frutto degli sforzi congiunti degli studi Sunrise, Kamikaze Douga e ANIMA. La messa in onda è prevista nel 2023, praticamente a 23 anni di distanza dal debutto del manga, pubblicato dal 22 maggio al 28 agosto 2000 sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Il coinvolgimento di Bandai Namco c'aveva già fatto subodorare la possibilità di un adattamento videoludico, ipotesi che ha preso ulteriormente quota grazie alla descrizione ufficiale del progetto, che ne conferma la natura cross-mediale. "Sand Land Project vi introdurrà al mondo, ai personaggi e ai veicoli di Sand Land grazie a varie collaborazione e attraverso vari media". Probabilmente, è solo questione di tempo prima che venga annunciato anche un adattamento videoludico.

La storia di Sand Land è ambientata in un mondo desertico dove uomini e demoni sono messi in ginocchio dalla cronica mancanza d'acqua. Beelzebub, il principe dei demoni, e Rao, lo sceriffo di una piccola città, uniscono le proprie forze per andare alla ricerca del Lago Fantasma, un'oasi che secondo le leggende si troverebbe da qualche parte nel deserto. Nel corso delle loro avventure, si scontrano a più riprese con l'esercito del Re, che intende detenere il monopolio sull'acqua e sulla sua distribuzione.