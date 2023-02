San Valentino: tre videogiochi perfetti per una serata tra innamorati

San Valentino, la festa degli innamorati, si avvicina a passo svelto, ed è giunto il momento di organizzare la giornata perfetta in compagnia della vostra dolce metà. Se siete entrambi dei videogiocatori, allora non c'è nulla di meglio di una bella sessione di gaming in compagnia. Ecco a voi tre giochi perfetti per lo scopo!

It Takes Two

Non possiamo non cominciare questa breve carrellata citando It Takes Two, un'opera meritatamente acclamata da critica e videogiocatori la cui raison d'être è basata proprio sulle dinamiche di coppia e sul gioco in compagnia. La storia narra di Cody e May, due sposi in crisi che si trasformano in bambole per opera di un incantesimo scatenato dalla figlia Rose, affranta per ciò che sta succedendo ai suoi genitori. Assieme al vostro partner (sullo stesso divano oppure online, è incluso il Friend's Pass gratis) dovete aiutarli a superare le loro differenze nel corso di un viaggio ricco di soluzioni di gameplay originali e momenti sentiti che mettono alla prova il loro (e il vostro) spirito di collaborazione.

It Takes Two può essere giocato solo ed esclusivamente in cooperativa da due giocatori. È disponibile all'acquisto su PS4, PlayStation 5 (attualmente è in offerta a 15,99 euro su PS Store), Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, ed è incluso nei cataloghi di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

Lovers in a Dangerous Spacetime

È in giro da diversi anni ma non passa mai di moda, specialmente a San Valentino. Lovers in a Dangerous Spacetime è un frenetico sparatutto spaziale cooperativo da salotto che chiede ai giocatori di collaborare per manovrare torrette, laser, scudi e acceleratori di un'enorme nave da guerra al neon. Solo mediante il lavoro di squadra potrete trionfare contro le malvage forze dell'Anti-Amore, salvare coniglietti spaziali rapiti ed evitare una morte prematura.

Lovers in a Dangerous Spacetime è in realtà in grado di ospitare fino a 4 giocatori in contemporanea (potete dunque riciclarlo anche per le serate da amici) ed è attualmente disponibile in offerta a 7,49 euro su PlayStation Store e Nintendo eShop, mentre su Steam e Xbox si trova al prezzo pieno di 14,99 euro.

Overcooked 2

Se volete mettere davvero alla prova la tenuta della vostra relazione, allora dovete assolutamente cimentarvi nelle prove culinarie di Overcooked 2. Serve grande affiatamento e coordinazione per superare i livelli, che chiedono di cucinare e servire un'incredibile varietà di pietanze prima che i clienti indignati fuggano via dal ristorante sbraitando. Esattamente come nelle cucine dei migliori ristoranti stellati, dovete lavorare in sinergia (in locale oppure online) dividendovi le mansioni e svolgendole con rapidità ed efficacia. Un vero e proprio spasso che nella fasi più avanzate può anche trasformarsi in un assuefacente incubo.

Overcooked 2 è stato regalato in passato da Epic Games Store, dunque potreste già averlo in libreria. In alternativa lo trovate in sconto a 6,24 euro su PlayStation Store (e nel catalogo di PlayStation Plus Extra) e a 6,79 euro su Nintendo eShop. Su Steam e Xbox si trova a prezzo pieno, in compenso è incluso nella selezione di Game Pass. Se invece siete sicuri dell'acquisto e volete strafare, segnaliamo che c'è anche l'edizione next-gen per PS5 e Xbox Series X|S intitolata Overcooked! All You Can Eat, che costa 39,99 euro e include anche i contenuti del primo capitolo, una modalità semplificata, dei livelli inediti e una grafica migliorata con il supporto al 4K. A settembre 2021 è stato regalato con PlayStation Plus, dunque potrebbe già averlo in raccolta.