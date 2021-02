A San Valentino dillo con Nintendo: le nuove offerte Switch di GameStopZing

In occasione di San Valentino, GameStopZing lancia la nuova promozione A San Valentino dillo con Nintendo, con Switch e giochi in offerta solamente per un periodo limitato, giusto in tempo per i regali last minute per la festa degli innamorati.

Iniziamo segnalandovi Pikmin 3 Deluxe a 39.98 euro e il bundle Switch Lite con Animal Crossing New Horizons e 3 mesi di Switch Online a 249.98 euro, con console disponibile nelle colorazioni turchese o corallo. Le sorprese però non finiscono qui perchè da GameStopZing trovate tutti i giochi di Super Mario per Nintendo Switch a 49.98 euro l'uno:

A questi si aggiunge Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 60.98 euro e la Nintendo Switch Super Mario Edition a 329.98 euro, questa è una edizione limitata della console che riprende i colori della mascotte Nintendo (rosso e blu), oltre a Switch nella confezione troviamo due Joy-Con Rossi con lacci blu, impugnatura di colore blu, dock di colore rosso, una custodia bicolore blu e rossa edizione speciale Mario e una pellicola protettiva per lo schermo di Switch.