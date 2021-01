San Valentino con GameStopZing: dichiara il tuo amore e vinci cena e dopocena

Ti amo perchè... dichiara il tuo amore su Instagram, tagga GameStopZing e vinci un kit per San Valentino! La nuova iniziativa targata GSZ è dedicata a tutti i romantici, inoltre tante idee per un regalo perfetto!

GameStop San Valentino come funziona?

Come funziona? E' facilissimo, ti basterà pubblicare una storia romantica sul tuo profilo Instagram taggando @gamestop.italy su Instagram e assicurandoti di utilizzare l'hashtag #GSZLOVEYOU. Tutte le storie verranno visualizzate e giudicate dal team di GameStopZing, le tre ritenute più originali e divertenti riceveranno in omaggio un kit di San Valentino che include:

Smartbox Cene stellate a casa tua: kit per preparare le ricette dello Chef Marc Lanteri

Gioco da tavolo Back To The Future Dice Through Time

Ma non finisce qui perchè le tre dichiarazioni vincenti verranno mandate in onda nella puntata del 10 febbraio di GSZ TV. Avete tempo fino al 7 febbraio per partecipare, i vincitori verranno rivelati entro questa data sulle pagine Instagram e Facebook di GameStopZing. I fortunati dovranno contattare GameStopZing all'indirizzo email contestgamestop@gmail.com, effettuate le dovute verifiche del caso il premio verrà inviato direttamente al proprio domicilio, ricordatevi di essere veloci per evitare ritardi e ricevere sicuramente il kit in tempo per il 14 febbraio.

San Valentino regalo perfetto

GameStopZing aiuta gli innamorati proponendo loro tantissime idee regalo per San Valentino, cosa ne dite ad esempio del Funko Pop! di Baby Yoda con cuore o di una copia di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch? O ancora un gioco perfetto per divertirsi insieme come Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch oppure una intensa avventura come Cyberpunk 2077 o Marvel's Spider-Man Miles Morales.

La selezione regali San Valentino di GameStopZing include anche altri Funko Pop! e portachiavi, abbonamenti Netflix, DAZN, PlayStation Plus, Xbox Game Pass e Spotify, ricariche per il PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store e credito per i giochi più popolari come Fortnite e Roblox.