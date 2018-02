San Valentino: 10 giochi da recuperare su Amazon per festeggiare con la propria metà

Siete alla ricerca di un gioco da regalare al vostro partner in vista di? Magari volete procurarvi un titolo a tema o una nuova esperienza da condividere in co-op? Eccoda recuperare su Amazon.it in questi giorni.

Di seguito vi elenchiamo alcuni titoli che potrebbero fare al caso vostro, spulciando in particolar modo tra le ultime uscite e i giochi più richiesti del momento:

Voi avevate in mente qualche idea regalo in particolare? Tra esperienze multiplayer, titoli improntati alla co-op e giochi che in qualche modo riescono a trattare temi "romantici", come le principesse da salvare di Mario o le tragiche imprese di Shadow of the Colossus, gli spunti interessanti non mancano.