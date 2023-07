Sand Land: 12 minuti di gameplay in video dal Comic-Con

Al Comic-Con 2023 di San Diego dello scorso fine settimana era disponibile una demo di Sand Land giocabile su Playstation 5. Il gameplay di questa stessa demo è ora disponibile in un video gameplay di 12 minuti.

Questo primo sguardo ai deserti dell'action RPG, dopo il precedente video di gameplay di Sand Land, ci immerge subito nel mondo desertico afflitto da una estrema scarsità di acqua. Sviluppato da ILCA e pubblicato da Bandai Namco, il gioco è destinato alle piattaforme PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e PC (Steam). Una data di release deve ancora essere annunciata.

Sand Land è un adattamento open-world in Unreal Engine 5 del manga del mondo realizzato da Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball e Dr. Slump, ed è un gioco di ruolo d'azione in cui i giocatori incarneranno il Principe dei Demoni Belzebubù in un'avventura il cui obiettivo è salvare Sand Land.

In compagnia dello sceriffo Rao e del demone Shif, gli eroi della storia dovranno trovare una Fonte Leggendaria che si cela nel deserto. Questo significherà affrontare numerosi pericoli, come il Dragone Geji che si vede nel frenetico inseguimento del video, ma anche lavorare d'astuzia, assemblando veicoli e carri armati per attraversare le sabbie del deserto.

Oltre a ciò, bisognerà costruire una propria base operativa e trasformarla in una vera e propria città funzionante, anche grazie all'aiuto di tutti i personaggi di cui faremo la conoscenza nel corso dell'avventura. E, dove i personaggi non saranno d'aiuto, dovremo cimentarci in battaglie per proteggere ciò per cui abbiamo lavorato fino a quel momento.