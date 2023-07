Sand Land: Belzebubù guida un tank e salta col jump-bot nel primo video gameplay

Nel corso del Bandai Namco Summer Showcase andato in onda la scorsa notte nel contesto dell'Anime Expo 2023, la compagnia giapponese ha colto l'occasione per mostrare finalmente in azione Sand Land, nuovo gioco di ruolo d'azione basato sull'opera di Akira Toriyama.

Annunciato ufficialmente nel corso della Summer Game Fest dell'8 giugno, Sand Land è un action GDR open world attualmente in via di sviluppo per PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC. Nei panni di Belzebubù, il Principe dei Demoni già protagonista del manga e dell'anime del papà di Dragon Ball, sarete chiamati a guidare un improbabile banda di eroi ed esplorare un arido mondo del futuro, chiamato appunto Sand Land, dove l'unico fiume si è arrestato in seguito alle guerre tra gli umani.

In questa terra desertica potrete costruire una base operativa, fino a farla diventare una fiorente città, e recuperare dei componenti per assemblare con astuzia e immaginazione veicoli d'ogni genere, come carrarmati e jump-bot. E sono proprio questi ultimi due i protagonisti assoluti del segmento di gameplay proiettato durante il Bandai Namco Summer Showcase, che potete comodamente vedere in apertura di notizia per farvi un'idea ben precisa dell'estetica del gioco e ottenere un assaggio delle meccaniche di gameplay dell'adattamento videoludico di Sand Land.

La presentazione, purtroppo, s'è conclusa senza portare con sé indicazioni in merito alla finestra di lancio, ancora avvolte nel mistero nel mistero più assoluto. Di buono c'è che Sand Land tornerà allo scoperto nelle giornate dal 20 al 23 luglio, quando si presenterà al San Diego Comic-Con con una demo giocabile e, ci auguriamo, con buone nuove sulla data di pubblicazione.