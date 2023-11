Sand Land: esplorazione, personalizzazione dei veicoli e sub-quest nel nuovo video-diario

Dopo i 12 minuti di gameplay in video dal Comic-Con, nell'episodio di approfondimento chiamato "Dev Diaries Episode 2", Bandai Namco presenta Dungeon e Subquest di Sand Land, il gioco di ruolo action, disegnato da Akira Toriyama, nel quale vestiremo i panni di Belzebubù, il Principe dei Demoni.

A presentarci le meccaniche è il Game Producer Keishu Minami, che ci spiega come e dove potremo condurre l'esplorazione nel gioco e che tipo di elementi compongono il mondo di gioco. Alcuni edifici e alcune location sono già stati mostrati nei trailer di Sand Land, oltre al caratteristico deserto e al Villaggio dei Demoni.

Il gioco ci consentirà di visitare molteplici località, tra cui villaggi in rovina, città popolate di persone, basi militari e rovine sotterranee. La mappa di gioco è infatti progettata per essere grande abbastanza da rendere l'esplorazione godibile e appagante.

Il video-diario mette l'accento anche sull'importanza dei veicoli, che saranno fondamentali per l'esplorazione e le battaglie. Sarà possibile personalizzare i veicoli attraverso l'utilizzo di materiali, che potranno essere ottenuti attraverso attività di estrazione di minerali, ma anche tramite i forzieri sparsi in giro per lo scenario. I dungeon, in particolare, saranno una grande fonte di materiali.

Quanto alla progressione, si potrà seguire una modalità storia, ma anche cimentarsi in quest secondarie per imparare qualcosa di più sul mondo che ci circonda e ottenere utili vantaggi. Per fare un esempio, coloro che aiuteremo nelle subquest potranno giungere alla base come residenti per aggiungere nuovi oggetti che contribuiranno al potenziamento e alla personalizzazione del nostro veicolo.