Sand Land: una esplosiva demo giocabile è disponibile ora, link per il download gratis

Bandai Namco e ICLA hanno pubblicato oggi la demo giocabile di Sand Land, il nuovo action RPG basato sull'omonima serie di Akira Toriyama, papà di Dragon Ball e Dr Slump e Arale prematuramente scomparso all'inizio di questo mese.

La demo è disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X/S e permette di esplorare una porzione limitata della mappa iniziale di Sand Land, con i personaggi di Beelzebub, Rao e Thief, inoltre sono disponibili anche alcuni veicoli come il carro armato, l'armatura da battaglia e la moto.

Sand Land demo download

Giocando con la demo riceverete una serie di bonus nel gioco completo, nello specifico gli oggetti extra saranno utilizzabili per potenziare i veicoli nella città di Spino:

30 pezzi d'acciaio grado B

30 bulloni grado B

Bandai Namco sottolinea che "i giocatori riceveranno gli oggetti bonus iniziando una nuova partita nel gioco completo con i dati salvati della demo. I giocatori non riceveranno oggetti bonus se i dati salvati della demo verranno creati dopo l'avvio di una nuova partita nel gioco completo."

I progressi della demo non possono essere importati nel gioco completo ma verranno utilizzati solamente per sbloccare i contenuti bonus. Sand Land esce in Europa il 26 aprile su PC, console PlayStation e Xbox.

