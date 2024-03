Sand Land, il Future Game Show accoglie l'imminente gioco sulla leggendaria IP di Toriyama

Dopo aver visto qualche vecchia conoscenza ai Future Games Show con il trailer di Enotria The Last Song che annuncia la nuova data d'uscita, anche Sand Land si è mostrato ancora una volta al grande pubblico. Bandai Namco e ILCA sono pronti ad approdare con un'avventura incentrata sul magico e leggendario mondo ideato da Akira Toriyama.

Ormai da alcuni giorni è disponibile una demo giocabile gratis di Sand Land, realizzata per tutti gli utenti curiosi di provare con mano il GDR d'azione in cui si sarà chiamati a vestire i panni di Bellzebub, il Principe dei Demoni. Mancano 5 settimane al lancio di Sand Land, programmato per il prossimo 26 aprile 2024. Tuttavia, l'attesa si fa sentire ed è per questo che Bandai Namco ha portato sul palco dei Future Games Show il suo imminente progetto.

In occasione del trailer mostrato nella serata di oggi, la software house dietro la pubblicazione del gioco ha fatto vedere anche quelli che saranno i contenuti aggiuntivi riscattabili in-game per chi preordinerà l'avventura. Inoltre, il palco dei FGS ha permesso di presentare ancora una volta ciò che includerà l'edizione Deluxe del titolo. Sono poche le settimane che ci separano dal lancio di un altro titolo incentrato su una IP del papà di Dragon Ball. Conoscete tutti i giochi tratti dai manga di Akira Toriyama?

