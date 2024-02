Sand Land, in preordine su Amazon Standard e Collector's Edition

Amazon apre i preordini di Sand Land, il nuovo videogioco di Bandai Namco basato sull'opera di Akira Toriyama, in uscita per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC il 26 aprile di quest'anno, vediamo assieme le versioni fisiche in preordine su Amazon Italia.

Su Amazon sono disponibili al preordine la Standard Edition per PS4, PS5 e Xbox Series X al prezzo di 69,99 euro per tutte le console o la Collector's Edition al prezzo di 139,99 euro solamente per PS4 e PS5. Per entrambe le versioni, preordinando subito, si otterranno come bonus preordine 3 colori personalizzati per i veicoli.

Di seguito i preordini della Standard Edition:

La Collector's Edition è in preordine al prezzo di 139,99 euro per PS4, PS5 e Xbox Series X, al suo interno troveremo:

Il gioco base

Pacchetto Speed Demon

Set arredo per la stanza: Army Base

Set arredo per la stanza: Hideout

Set di adesivi di Belzebubù

Figurine personalizzabile di Belzebubù

Set di cartoline

Steelbook

Di seguito i link ai preordini della Collector's Edition:

In questo Action GDR ambientato in un mondo desertico in cui l'acqua è diventata un bene estremamente prezioso, impersoneremo Beelzebub, il Principe dei Demoni, con il suo fedele accompagnatore Thief e l'impavido sceriffo Rao, in un'avventura incredibile alla ricerca della Sorgente leggendaria nascosta nel deserto con le ovvie conseguenze avventurose conseguenti al nostro viaggio. Affronteremo banditi del deserto, l'Esercito reale, belve feroci, assembleremo il nostro carro armato ed altri veicoli che ci accompagneranno in questa avventura con la possibilità di personalizzare i mezzi in nostro possesso.