Sand Land Project: annunciato il nuovo gioco basato sul manga di Akira Toriyama

Bandai Namco rivela di essere al lavoro su Sand Land Project, nuovo gioco tratto da Sand Land, manga realizzato nel 2000 da Akira Toriyama, il celebre autore di classici quali Dragon Ball e Dr. Slump.

A parte un breve teaser trailer introduttivo, però, per il momento la compagnia nipponica non ha diffuso alcun dettaglio sulla natura del progetto: non è chiaro dunque a quale genere l'opera apparterrà e non sono state rivelate le piattaforme sulle quali vedrà la luce. Discorso analogo anche per un'eventuale finestra di lancio indicativa, per ora del tutto sconosciuta.

Tuttavia non si dovrà attendere a lungo per scoprire questi dettagli, o quantomeno alcuni di essi: alla fine del teaser, Bandai Namco conferma che maggiori informazioni su Sand Land Project verranno rivelate il 17 dicembre 2022. I fan dell'iconico mangaka potrebbero dunque essere molto incuriositi da questa nuova produzione, che riporta in auge una delle opere meno conosciute di Toriyama a livello globale.

Sand Land risale al 2000, anno di pubblicazione in Giappone. La storia è ambiente in un mondo post-apocalittico ormai sommerso dai deserti, dove sia umani che demoni sopravvivono a stento a causa di una grave carenza d'acqua. Il principe demoniaco Beelzebub e lo sceriffo Rao uniscono dunque le forze per cercare il Phantom Lake, nascosto da qualche parte nel deserto.

Non resta dunque che attendere il prossimo 17 dicembre per scoprire tutti i dettagli su Sand Land Project, e scoprire quali sono i piani di Banda Namco per la sua nuova opera.