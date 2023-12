Sand Land si scatena: azione spettacolare a tutti velocità a bordo dell'Uniride

Bandai Namco continua a pubblicizzare il suo Sand Land, intrigante Action/RPG basato sul manga omonimo di Akira Toriyama. E dopo il focus su esplorazione e personalizzazione dei veicoli di Sand Land il nuovo trailer è ora tutto incentrato sull'Uniride, veicolo tanto unico quanto spettacolare.

L'Uniride viene sostanzialmente descritto come un incrocio tra un'automobile e una motocicletta, e promette di rivelarsi uno dei mezzi più preziosi a nostra disposizione. Il nuovo filmato promozionale diffuso da Bandai Namco ce lo mostra in azione in tutto il suo splendore: a bordo dell'Uniride l'azione si fa frenetica e coinvolgente, nel frattempo che attacchiamo qualunque nemico provi ad ostacolare il nostro percorso attraverso gli scenari sabbiosi che caratterizzano la nostra avventura.

Il veicolo può anche cambiare forma a seconda delle nostre esigenze, ed è dotato di missili e mitragliatrici con i quali attaccare gli avversari da lunghe distanze, sia in cielo che in terra. Il video-gameplay è sufficiente per stuzzicare ancora di più le aspettative dei fan, i quali però devono ancora portare pazienza prima del suo esordio sul mercato: Sand Land è infatti ancora sprovvisto di una data d'uscita ufficiale, con il gioco atteso per il prossimo futuro su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation.

Ricordiamo intanto che al Tokyo Game Show 2023 è stato svelato un nuovo personaggio per Sand Land, del tutto inedito e pensato appositamente per il gioco.