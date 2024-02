Sand Land: i segreti del gameplay nel nuovo video con Belzebubù e la sua squadra

A poche settimane di distanza dal video con la data d'uscita di Sand Land arriva anche il filmato di approfondimento sul gameplay e sui contenuti della prossima, frizzante avventura in salsa action ruolistica ambientata nell'universo dell'omonimo manga di Akira Toriyama.

La prossima esperienza interattiva plasmata dalle fucine digitali del team ICLA è quindi al centro del nuovo video gameplay di nove minuti pubblicato da Bandai Namco per aiutarci a familiarizzare con gli elementi ludici, narrativi e contenutistici più importanti di questo action GDR.

Il nuovo filmato ci immerge nelle atmosfere di questo mondo desertico per spronarci a esplorarlo in compagnia del principe dei demoni Belzebubù, dello sceriffo Rao e del Ladro, dando vita a un viaggio epico con tanti nemici da affrontare e segreti da scoprire. Scorrendo le scene del trailer possiamo dare uno sguardo alla Modalità Battaglia, alle dinamiche legate alla progressione dei potenziamenti e delle abilità, al divertimento restituito dall'utilizzo dei veicoli e alla fitta ragnatela di contatti da tessere con bizzarri PNG per contribuire alla prosperità della città di Spino.

Il lancio di Sand Land è previsto per il 26 aprile su PC, PS4, playStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Sand Land, Toriyama oltre Dragon Ball.