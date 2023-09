Sand Land: il trailer del Tokyo Game Show svela un personaggio inedito

Nei giorni del Tokyo Game Show 2023, Bandai Namco Entertainment ha onorato la fiera di casa proiettando il trailer della storia di uno dei fiori all'occhiello della sua futura line-up, Sand Land. Gustatevelo in cima a questa notizia e aguzzate la vista: potreste scorgere un volto nuovo.

Il nuovo trailer di Sand Land, per il momento disponibile solamente in giapponese, funge da introduzione alla storia, che vede Belzebubù, il Principe dei Demoni già protagonista degli omonimi manga e anime di Akira Toriyama, guidare un'improbabile banda di eroi nell'esplorazione di un arido mondo del futuro, dove l'unico fiume si è prosciugato in seguito alle guerre tra gli umani. Nel corso dell'avventura dovranno fare affidamento su tutta la loro astuzia e immaginazione per costruire veicoli come carrarmati e jump-bot, ma soprattutto una fiorente città che possa fungere da faro in un deserto di desolazione.

Il fascino del trailer aumenta dismisura negli istanti finali, quando viene anticipata la presenza di un personaggio totalmente inedito, creato appositamente per il videogioco. Ha i capelli bianchi e guida una motocicletta: non possiamo dirvi altro, dal momento che viene inquadrato solamente di spalle, ma potete guardare voi stessi dirigendovi in cima a questa notizia.

Purtroppo, anche questo filmato termina senza rivelare informazioni sulla data di lancio, anche se il messaggio "Restate sintonizzati" ci lascia speranzosi. Sand Land rimane confermato su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e PC via Steam.