Sand: lo sparatutto steampunk a mondo aperto si rivede in nuovi artwork

Dopo essersi ritagliati uno spazio sui palcoscenici mediatici degli eventi videoludici di giugno, Hologryph e tinyBuild tornano alla carica pubblicando dei nuovi bozzetti preparatori di Sand, un interessante sparatutto steampunk PVPVE in arrivo nei prossimi mesi.

Il nuovo progetto prodotto da tinyBuild dopo l'annuncio dell'addio ai videogiochi di terze parti proietterà i patiti del genere tra le sabbie infuocate del pianeta desertico Sophie: i giocatori devono fronteggiarsi per conquistare le esigue risorse delle oasi e delle anomalie che imperlano il paesaggio, e per farlo dovranno salire a bordo di gigantesche macchine semoventi, i Tramplers ('Calpestatori' in italiano).

Gli artwork condivisi dai ragazzi di Hologryph aprono una finestra sulla dimensione western in salsa steampunk di Sand, un mondo spietato dominato dalla desolazione e dalla legge del più forte. Nel corso dell'avventura sarà possibile progettare e modificare i propri equipaggiamenti e gli stessi Calpestatori, grazie ai quali potremo attraversare i vasti deserti che dividono le oasi più ricche di risorse.

Il Trampler sarà quindi la base principale di ogni giocatore e, al contempo, il proprio mezzo di trasporto, esplorazione e, all'occorrenza, combattimento: gli utenti avranno l'opportunità di personalizzarne l'aspetto e il design degli interni, per poi applicare tutta una serie di migliorie, armi e potenziamenti sia da soli che con l'aiuto della propria squadra.

Qualora ve le foste perse, vi riproponiamo le immagini e le scene di presentazione di Sand confezionate da tinyBuild per alzare ufficialmente il sipario su questo sparatutto steampunk PVPVE in arrivo su PC nei prossimi mesi.