Sandland annunciato: il manga del papà di Dragon Ball diventa un videogioco

Bandai Namco Entertainment ha ufficialmente annunciato Sandland, adattamento videoludico dell'anime che porta la firma di Akira Toriyama, noto per essere l'autore di Dragon Ball ma anche per aver curato il designer di una serie videoludica storica come Dragon Quest.

L'intento di Bandai Namco di estendere Sandland, nato come manga, agli altri media si concretizza con il videogioco in dirittura d'arrivo su PC (via Steam) e console PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S. Al momento non è ancora stata diffusa una data di lancio, ma tramite il trailer che vi abbiamo riportato in apertura possiamo avere un ampio assaggio di ciò che potremo aspettarci dalla produzione.

Il titolo è generalmente definito come action-RPG, ed a giudicare da queste prime sequenze di gameplay, avremo a nostra disposizione un vasto mondo da esplorare e numerose attività da intraprendere nei panni di Belzebubù, principe dei demoni, affiancati dal ladro Shif e dall'anziano sceriffo Rao. Inconfondibile la mano di Akira Toriyama, che riesce a caratterizzare fortemente l'aspetto grafico e stilistico del suo nuovo progetto legato al mondo del gaming. Al momento, come detto, non abbiamo informazioni circa la finestra di lancio, e Bandai Namco ci invita a rimanere sintonizzati in attesa dei prossimi aggiornamenti.

