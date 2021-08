Sands of Aura: data d'uscita per l'Early Access del Diablo-like open world

Tra i numerosi prodotti mostrati nel corso del Future Games Show, uno degli eventi trasmessi in occasione della Gamescom 2021, troviamo anche Sands of Aura con un trailer contenete la data d'uscita dell'Early Access.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Sands of Aura è un action RPG in stile Diablo caratterizzato da tinte dark e da un mondo liberamente esplorabile. Il filmato mostrato nel corso dell'evento, della durata di circa un minuto, permette di dare una rapida occhiata al sistema di combattimento, all'esplorazione e ad alcune delle classi che potremo selezionare nell'accesso anticipato, le quali sono sette e dovrebbero proporre uno stile di combattimento unico. Il titolo non sarà lineare e sin dall'inizio i giocatori potranno liberamente salire sulla barca del protagonista e viaggiare verso una delle isole presenti sulla mappa, ciascuna con nemici e sfide uniche nel loro genere.

Al termine del trailer possiamo scoprire che l'Early Access del gioco è in arrivo esclusivamente su PC (tramite Steam) a partire dal prossimo 22 ottobre 2021 e non si hanno al momento dettagli specifici sulla finestra di lancio della versione definitiva o su un'eventuale esistenza della versione per console di vecchia o nuova generazione.