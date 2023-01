Sands of Salzaar, il fenomeno Steam approda anche su mobile

Il GDR fantasy Sands of Salzaar, legato alla software house indie Han-Squirrel Studio, si è fatto notare su Steam a partire da fine 2021. Il titolo dispone infatti di oltre 19.000 valutazioni sul negozio digitale di Valve, che indicano nel complesso un quadro "Molto positivo". Ebbene, ora la produzione è approdata anche su dispositivi mobili.

Infatti, come riportato anche da GamingonPhone, adesso il fenomeno Steam è ufficialmente disponibile sui principali store digitali legati al mondo di smartphone e tablet. Il prezzo del titolo in questo contesto è pari a 3 euro su Android e 4,99 euro su iPhone/iPad. Il costo della versione PC usualmente è invece, al netto delle promozioni attive al momento in cui scriviamo, di 12,49 euro.

In ogni caso, potete approfondire meglio il tutto mediante il Play Store di Google (per dispositivi Android) e l'App Store di Apple (per iPhone e iPad), nonché magari attraverso la pagina Steam di Sands of Salzaar (lato PC). Per chi non conoscesse il titolo di Han-Squirrel Studio, il gameplay si basa sul reclutare e addestrare truppe per effettuare battaglie contro città e fazioni rivali.

Tra le varie caratteristiche della produzione indipendente, si punta molto sulla personalizzazione dell'esperienza, a partire dalla creazione del personaggio. Va detto che le valutazioni più recenti su Steam risultano "Nella media" (mentre quelle generali sono "Molto positive", come accennato in precedenza), ma, visto che si tratta di un titolo che ha venduto oltre 1,5 milioni di copie su Steam e non solo, l'approdo su mobile non passa inosservato.