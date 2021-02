Sanity of Morris ha una data di uscita: l'horror psicologico arriva su PC, PS4 e Xbox One

Dalle fucine creative di Alterego Games giunge Sanity of Morris, avventura horror di stampo psicologico presto in arrivo su PC e console di casa Sony e Microsoft.

Già autori di Woven e Bloodstreet 13, gli sviluppatori indipendenti concentrano i propri sforzi nell'offrire al pubblico produzioni videoludiche cariche di mistero e atmosfera. In questo nuovo titolo, i giocatori si caleranno nei panni di Johnathan Morris. Il giovane, dopo un lungo periodo caratterizzato dall'assenza di contatti, decide di recarsi di persona presso l'isolata cittadina di Greenlake per verificare lo stato di salute del padre. Quest'ultimo, tuttavia, sembra scomparso nel nulla.



Nell'abitazione dell'uomo, il protagonista di Sanity of Morris trova tracce di strane attività, che lo fanno dubitare dell'equilibrio mentale del genitore. Improbabili teorie sull'esistenza degli alieni e su oscure forze all'opera sono rintracciabili in documenti presenti nell'abitazione dell'uomo. Da queste basi, Johnathan dovrà cimentarsi in una ricerca pericolosa e inquietante, durante la quale le sue certezze saranno messe a dura prova e la sua salute mentale rischierà di crollare per sempre.

I giocatori non dovranno attendere troppo tempo per vestire i panni del protagonista. Sanity of Morris dispone infatti già di una data di lancio precisa, con arrivo previsto il prossimo 23 marzo 2021 su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Ovviamente, grazie alle funzioni di retrocompatibilità delle console di nuova generazione, l'avventura horror potrà essere sperimentata anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.