Santa Monica compie 20 anni e festeggia con una marea di artwork di God of War

Quello di Santa Monica Studio è probabilmente uno dei team di sviluppo PlayStation più noti ed amati dal pubblico: è dai loro studi che ha infatti preso vita la saga di God of War.

E proprio le vicissitudini ed avventure di Kratos sono il mezzo selezionato dalla software house per celebrare in grande stile il proprio ventesimo anniversario di attività! Direttamente dalle pagine del PlayStation Blog, diversi concept artist del presente e del passato di Santa Monica si sono alternati nel condividere con il pubblico alcune delle proprie creazioni predilette e le storie dietro la loro creazione: potete osservare l'intera galleria di immagini proposte direttamente in calce a questa news.



Particolarmente nostalgico il racconto di Charlie Wen, che ha presentato al pubblico un ritratto del primo Kratos, realizzato su...un tovagliolo! "Dopo aver passsato in rassegna diverse iterazioni del personaggio principale, - racconta l'artista - stavo iniziando ad avere in mente con maggiore chiarezza chi fosse Kratos, e mi ero preparato per una sessione di pranzo e disegno [...] Quando le idee hanno iniziato a fluire, mi sono accorto che non avevo uno sketchbook. [...] I tovaglioli si sono presto riempiti di Kratos che si muoveva nell'aria con doppie lame. Ricordo di aver utilizzato molteplici tovaglioli sino a un punto tale per cui il 90% del design finale di Kratos emerse in quella pausa pranzo".



Le immagini condivise da Santa Monica, che ha recentemente augurato Buon Natale ai giocatori, ripercorrono l'intera saga, dal primo God of War sino al capitolo per PlayStation 4, che ha visto il debutto dell'ambientazione norrena e del personaggio di Atreus: qual è stato il vostro gioco preferito della serie?