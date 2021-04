Santa Monica oltre God of War 2: lo studio assume per un nuovo gioco fantasy

Sappiamo molto bene come Sony Santa Monica stia continuando a lavorare su God of War 2, annunciato durante quest'estate con un breve teaser trailer e, purtroppo, mai più mostrato al pubblico sin da allora.

In attesa che Kratos possa tornare a sprigionare la sua ira divina anche su PlayStation 5, un utente ResetEra particolarmente attento ha indagato tra gli annunci di lavoro della software house di Sony riuscendo a trarre qualche preziosa informazione sui progetti futuri dello studio.

Santa Monica si dice in cerca di un Senior Character Concept Artist che possa offrire il suo contributo alla realizzazione di un nuovo gioco fantasy. Il candidato dovrà essere in grado di stringere "forti collaborazioni creative con tutte le aree di sviluppo per aiutare ad elaborare ulteriormente i personaggi del gioco, il linguaggio visivo, e l'insieme di regole per il suo mondo fantasy". È inoltre richiesta una "grande capacità di design e l'abilità di rendere realistici e credibili dei personaggi di stampo fantasy, oltre a creature e oggetti di scena".

Sapevamo già come il team fosse parallelamente impegnato su un titolo non ancora annunciato (verosimilmente una nuova IP), ma fino ad oggi non erano giunti dettagli più specifici in merito. Molto probabile che sia Cory Barlog a capo della direzione di questo nuovo progetto, considerando che l'autore di God of War 2018 ha lasciato largamente intuire di non essere alle redini di God of War 2 per PS5 (il cui director dovrebbe invecere rispondere al nome di Eric Williams, stando agli indizi disseminati dallo stesso Barlog). La serie action, del resto, ha tradizionalmente assistito all'avvicendarsi di nuove direzioni creative all'uscita di ogni sua nuova iterazione.