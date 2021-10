Santa Monica dopo God of War Ragnarok: il team Sony assume per un nuovo gioco PS5

Dopo la conferma che Cory Barlog non è il Game Director al lavoro su God of War: Ragnarok, la community videoludica si è domandata quale incombenza avesse spinto l'autore a cedere il posto al veterano di Santa Monica Studio Eric Williams.

Ebbene, da un nuovo annuncio di lavoro apparso sul portale ufficiale della software house, potrebbe essere emerso un indizio in tal senso. Pare in particolare che durante la realizzazione di God of War: Ragnarok, il team Sony abbia già iniziato a pensare a ciò che farà seguito alla conclusione della saga norrena di Kratos e Atreus. Indirizzata ad un aspirante Senior Character Concept Artist, la posizione aperta cita infatti espressamente un "nuovo gioco ancora non annunciato" in sviluppo presso Sony Santa Monica Studio.



Dall'annuncio, purtroppo, non giungono indizi di particolare rilievo su quella che potrebbe essere la natura della nuova esclusiva del team destinata a PlayStation 5. La descrizione dell'incarico si limita infatti a chiedere al futuro Senior Character Concept Artist esperienza con le dinamiche di sviluppo AAA e con gli strumenti più moderni impiegati dalla tecnologia videoludica. Se non altro, possiamo però ipotizzare un ambientazione non realistica per il titolo, dato che l'artista lavorerà alla "creazione di personaggi e creature di ispirazione fantastica".



Inutile dire che la diffusione di annunci in merito sarà probabilmente ancora lontana, sicuramente collocata dopo il lancio di God of War: Ragnarok. Di cosa sperate possa trattarsi?