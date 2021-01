Santa Monica oltre God of War: lo studio assume per un gioco PS5 non ancora annunciato!

Sembra che il sequel di God of War non sia l'unico progetto in cantiere presso gli studi di Sony Santa Monica. La casa di sviluppo, che già quest'estate ha annunciato con un brevissimo teaser la nuova avventura nordica di Kratos e Atreus, sta infatti preparando altre sorprese per i possessori di PlayStation 5.

Come potete notare in calce a questa notizia, la software house first party di Sony ha da poco ricondiviso su Twitter un annuncio di lavoro che ha svelato qualcosa di molto interessante relativamente al futuro dello studio e di PlayStation.



"Siamo in cerca di un Art Director con esperienza per lo sviluppo di un titolo non ancora annunciato", è ciò che leggiamo all'interno del tweet, e che ci conferma dunque come Santa Monica stia parallelamente lavorando a God of War Ragnarok (nome ufficioso) e ad un progetto completamente originale, con tutta probabilità in arrivo su PS5.



Come ci hanno tenuto a specificare diversi utenti sul forum ResetEra, potrebbe trattarsi di un gioco con al capo Cory Barlog, che tempo fa aveva confessato di avere in mente un'idea che avrebbe voluto concretizzare dando vita ad un nuovo titolo. Se questo dovesse essere il caso, sarebbe importante capire se l'autore sarebbe in grado di tenere le redini di entrambi i progetti, o se invece il nuovo episodio di God of War vedrebbe l'arrivo di un nuovo director (lo stesso Barlog ha lasciato intendere con un tweet che potrebbe essere Eric Williams a trovarsi a capo del gioco).

Insomma, cresce sempre più l'attesa di scoprire i nuovi titoli in arrivo su PlayStation 5, specialmente dopo che anche Naughty Dog sta continuando a stuzzicare i fan con degli artwork alquanto sospetti che lasciano presagire l'arrivo di un gioco fantasy da parte degli autori di Uncharted e The Last of Us.