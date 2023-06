Santa Monica lavora ad un gioco Sci-Fi per PS5? Lo suggerisce la scrittrice Alanah Pearce

Nel bel mezzo della Summer of Games, è tornata in auge una vecchia indiscrezione che vuole Santa Monica Studio al lavoro su un nuovo videogioco dalle tinte sci-fi. A riportare a galla il rumor, rinforzandolo ulteriormente, c'ha pensato Alanah Pearce, che lavora presso lo studio californiano di PlayStation come scrittrice.

Youtuber ed ex giornalista videoludica, Alanah Pearce è entrata nelle fila di Santa Monica Studio nel 2020 assumendo il ruolo di scrittrice. All'epoca del suo ingaggio è stata accostata a Ragnarok, ma oggi sappiamo che non ha avuto alcun ruolo nella realizzazione del seguito di God of War. È dunque evidente che sta lavorando ad un altro progetto, che ella stessa ha indirettamente descritto come sci-fi.

È successo tutto durante l'ultima puntata del suo podcast andata in onda ieri 10 giugno, che ha visto tra gli invitati anche lo sviluppatore Mike Bithell. Quando l'autore di Thomas Was Alone, Volume e John Wick Hex ha confessato di essere impegnato nella scrittura di un gioco sci-fi, Alanah Pearce ha risposto "anche io", accompagnando la sua affermazione con una bella risata.

La scrittrice non ha aggiunto altro, ma tanto è bastato per ridare credito ad un rumor che circola da ben quattro anni. Era il 2019 quando Cory Barlog ha suggerito per la prima volta di essere al lavoro su un progetto fantascientifico per PlayStation 5. Barlog, ricordiamo, ha diretto God of War del 2018, ma per il suo seguito si è limitato a vestire i panni del produttore lasciando le redini ad Eric Williams. Ciò significa che da allora potrebbe essere impegnato nella direzione di quest'altro progetto, che parrebbe dunque discostarsi dai temi di God of War per aderire all'immaginario sci-fi, che Santa Monica non esplora in prima persona fin dal suo gioco d'esordio del 2001, Kinetica per PS2.