Santa Monica, non solo God of War 2: ancora assunzioni per un gioco non annunciato

C'è grande attesa nei confronti di God of War 2, annunciato per PlayStation 5 e promesso per il 2021 prima di sparire letteralmente dalle scene. Oltre alla nuova avventura dello spartano nelle gelide lande del nord, negli studi di Santa Monica sta tuttavia prendendo forma anche un altro progetto non ancora annunciato.

Non sappiamo assolutamente nulla di questo nuovo gioco, il cui sviluppo potrebbe trovarsi ancora nelle prime fasi, visto che la campagna assunzioni è infatti ancora nel vivo. Circa due settimane fa lo studio californiano stava cercando un nuovo Art Director, mentre quest'oggi ha pubblicato l'annuncio per un Animation Director di spicco da inglobare tra le proprie fila.

"Stiamo cercando un veterano dell'industria con una visione dell'animazione di livello mondiale da accogliere nel nostro team in qualità di Animation Director per un gioco non ancora annunciato", si legge nell'annuncio. Il riferimento ad un nuovo progetto differente da God of War è palese, come lo è l'intenzione da parte di Santa Monica di puntare davvero in alto. Le due figure ricercato sono di primissimo piano, dunque è possibile che lo studio stia mettendo in piedi un secondo team totalmente separato da quello che si sta occupando di God of War 2. Si tratta, chiaramente, di supposizioni. Una cosa è certa, però: ne vedremo delle belle!