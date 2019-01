Santa Monica: non possiamo competere con Ubisoft e Rockstar negli open world

L'ultimo capitolo della serie di God of War ha portato Kratos, e suo figlio Atreus, ad esplorare delle aree di gioco sensibilmente più vaste rispetto a quelle che abbiamo potuto visitare durante l'epopea greca del franchise.

Non solo propone delle zone più estese, ma la mappa, pur non considerabile propriamente a mondo aperto, consente ai giocatori di girovagare più liberamente che in passato, così da rendere il senso di esplorazione un valore aggiunto del prodotto. Tuttavia, come mai Santa Monica non ha optato per un vero e proprio open world per God of War? Ne ha parlato al riguardo il game director Cory Barlog in una recente intervista.

"Abbiamo continuato a descriverlo [God of War] come "wide linear". Sono stato inflessibile sul fatto che non avremmo potuto creare un open world. I costi di entrata ed il livello di aspettative sono così alti che non avremmo potuto competere. Semplicemente non disponiamo dell'infrastruttura e dei sistemi necessari. Non voglio farlo.

Penso che Rockstar fosse vicina ai 4.000 dipendenti [nello sviluppo di Red Dead Redemption 2]. Noi eravamo in 300, al nostro picco. Al tempo, pensai che 1.600 persone per Assassin's Creed fossero troppe. Per fare queste cose, per raggiungere la complessità che loro hanno, hai davvero bisogno di tante persone. Per quanto riguarda noi, non solo non vogliamo investire in quel senso, ma avevamo bisogno che il mondo fosse vasto, e non vuoto, ma con momenti di scoperta. Alcune aree avrebbero potuto lasciare indifferenti, e all'improvviso ti saresti potuto avventurare in un'area in cui non eri stato condotto, che avevi scoperto".

Insomma, il numero ridotto di risorse umane, ma soprattutto ragioni di tipo creative, hanno spinto Sony Santa Monica a non puntare sull'open world vero e proprio per God of War. Voi siete soddisfatti del contesto ambientale creato dagli sviluppatori per la nuova avventura di Kratos?