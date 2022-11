Santa Monica, tanta carne al fuoco: un progetto segreto dopo God of War Ragnarok

God of War Ragnarok è sbarcato da pochi giorni su console PlayStation, e i giocatori si stanno finalmente godendo il nuovo viaggio di Kratos e Atreus. Nel frattempo, Santa Monica Studio sta continuando a lavorare dietro le quinte e a preparare nuove sorprese per i suoi fan.

Nel corso di una recente intervista, Cory Barlog, che ha indossato le vesti di producer di God of War Ragnarok lasciando il timone della regia a Eric Williams, ha svelato che lo studio di Sony si trova in un momento di grande fermento creativo.

Pur non dilungandosi in informazioni particolarmente dettagliate, Barlog ha dichiarato che Santa Monica sta lavorando a "molte cose" in questo momento, incluso un progetto segreto in via di sviluppo da "molti anni" e a cui, presumibilmente, sta partecipado attivamente lui stesso essendosi defilato dalla serie di God of War. Sappiamo che in passato la software house si è ritrovata costretta a cancellare un progetto dalla forte caratterizzazione Sci-Fi, ma non sappiamo se possa trattarsi di un titolo correlato, di una nuova IP o di un progetto di altra natura.

Sono tante le possibili ipotesi, ma Williams si è affrettato ad aggiungere che se anche lo studio si dedicasse a tempo pieno al franchise di God of War, non ci sarebbe nulla di cui vergognarsi: "Ricordo di aver parlato con qualcuno di un'altra software house, mentre stavano cercando di convincermi ad andarmene. Mi hanno detto: Vuoi essere conosciuto come il ragazzo di 'God of War' per il resto della tua vita?". Domanda a cui il director di GoW Ragnarok ha così candidamente replicato: "Questa è la tua grande mossa per dissuadermi? Perché sì, in un certo senso mi piacerebbe".

Nella giornata di ieri, God of War Ragnarok si è aggiornato su PlayStation, con l'update che dovrebbe aver migliorato la stabilità generale dell'action-adventure.