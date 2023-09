Santa Monica: il team di God of War lavora a un GDR Sci-Fi diretto da Cory Barlog?

Se già in passato la sceneggiatrice Alanah Pearce ha lasciato intuire di star lavorando ad un GDR Sci-Fi sviluppato da Sony Santa Monica, ecco che nuovi indizi ci conducono sulla pista che conduce al nuovo progetto degli autori di God of War.

Proprio nel periodo di lancio di uno dei ruolistici Sci-Fi più attesi dell'anno come Starfield (Alanah Pearce è stata peraltro accusata da alcuni fan PlayStation per starci giocando), ecco che nuovi indizi lasciano pensare che il team di Sony sia da tempo al lavoro sul suo GDR fantascientifico.

Come riportato su Twitter dall'account NotiPlay, uno sviluppatore di Santa Monica ha riportato sul suo profilo LinkedIn di essere impegnato su un gioco di ruolo fantascientifico diretto da Cory Barlog, noto per essere già stato alle redini di giochi acclamati come God of War 2 e God of War (2018). Al momento non ci sono ulteriori conferme al riguardo, tuttavia è ormai da tempo che si susseguono voci su un GDR Sci-Fi diretto da Barlog, e tutti gli indizi puntano nella stessa direzione. Tuttavia, come di consueto, vi invitiamo alla cautela nell'attesa che sia Sony a svelare ufficialmente il prossimo progetto del suo studio first party.

Pur non avendoci svelato nulla di concreto, Hermen Hulst ha ammesso di essere ispirato dal nuovo gioco di Santa Monica.