I santuari di The Legend of Zelda Tears of The Kingdom nascondono un segreto

I santuari di Hyrule in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom svolgerebbero un ruolo segreto nel mantenimento della pace nel regno secondo quanto dichiarato dal game director Hidemaro Fujibayashi in un'intervista con la rivista giapponese Nintendo Dream.

Fujibayashi ha svelato che i santuari sono stati costruiti prima della fondazione di Hyrule per contenere i demoni malvagi del passato. Rauru e Sonia, prima dell'ascesa di Ganondorf, viaggiarono per Hyrule per mettere fino alle minacce dei demoni: i santuari sono stati posizionati sopra i luoghi in cui le forze del male sono stati sconfitte, impedendo agli spiriti maligni di tornare in vita. La luce che si sprigiona dai santuari è di conseguenza collegata alla purificazione di Link dalla magia demoniaca.

Inoltre, Fujibayashi ha rivelato che il castello di Hyrule ha come uno dei suoi scopi quello di nascondere Ganondorf. Costruito come parte di una barriera per liberare la purificazione di Rauru dalla magia malvagia, il castello non è solo una struttura d grande impatto ma ha anche un ruolo cruciale nella trama della saga di The Legend of Zelda.

Nel mentre molti si stanno ancora chiedendo se Link e Zelda siano effettivamente una coppia, l'aggiunta di questi dettagli svela ulteriori strati della lore di Hyrule: la connessione tra la luce dei santuari, l'emissione di Ganondorf e la purificazione di Link diventa quindi un elemento fondamentale per capire meglio la storia del gioco Nintendo.