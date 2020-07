SAO Alicization Lycoris in arrivo: ecco l'Opening Cinematic in stile anime

Tra le nuove uscite del mese di luglio 2020 trova spazio anche Sword Art Online: Alicization Lycoris, nuovo JRPG edito da Bandai Namco dedicato alla celebre serie manga e anime.

Ideata da Reki Kawahara, la longeva saga di SAO si prepara ad una nuova trasposizione videoludica, che andrà a coprire, come facilmente intuibile, l'arco narrativo di Alicization Lycoris. In questa specifica fase dell'opera, Kirito si ritrova in un nuovo misterioso mondo digitale, denominato "Underworld". Qui, oltre a scontri adrenalinici, potenti avversari e grande azione, lo Spadaccino Nero troverà ad accoglierlo anche un ampio numero di misteri. Tra questi ultimi figura lo strano legame che lo unisce al giovane Eugeo, col quale sembra essersi scambiato un'importante promessa.

Per preparare la community di appassionati all'esordio del gioco di ruolo di stampo giapponese, Bandai Namco ha pubblicato la sequenza cinematica introduttiva di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Realizzata in pieno stile anime, l'opening è accompagnata da un orecchiabile brano in lingua giapponese: potete visionarla direttamente in apertura a questa news.



Dopo un primo rinvio di SAO Alicization Lycoris, il gioco è pronto a esordire su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 9 luglio. Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima della nuova avventura di Kirito.