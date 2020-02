SAO Alicization Lycoris in azione: nuovo trailer per il JRPG dedicato a Sword Art Online

Manca ancora qualche mese alla pubblicazione occidentale di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Per ingannare l'attesa, Bandai Namco ci invita a dare un ulteriore sguardo alla produzione.

La software house ha infatti pubblicato un nuovo trailer giapponese dedicato al gioco ambientato nel variopinto universo di Sword Art Online. Il video si focalizza in particolar modo sul sistema di combattimento che i giocatori si ritroveranno ad utilizzare all'interno del JRPG. Diverse sequenze indugiano dunque sulle ambientazioni di Sword Art Online, per poi concentrarsi su fasi d'azione che vedono protagonisti Kirito ed i suoi compagni di party. Nel nuovo trailer, spazio anche per le opzioni di personalizzazione dell'aspetto dei nostri compagni di viaggio. Come di consueto, potete visionare il trailer direttamente in apertura a questa news.



Cogliamo l'occasione per ricordare che recentemente un ulteriore trailer di Sword Art Online Alicization Lycoris aveva fissato per il 22 maggio 2020 la data di esordio del gioco al di fuori del Giappone. Il video in questione, tuttavia, è stato successivamente rimosso dalla stessa Bandai Namco. Il JRPG offrirà la possibilità di controllare diversi membri del cast messo a disposizione dagli sviluppatori. Ad esempio, è stato recentemente annunciato che anche Asuna sarà un personaggio giocabile in SAO Alicization Lycoris.