SAO Alicization Lycoris rimandato, ecco la nuova data italiana

Dopo aver confermato che la data di uscita di Sword Art Online Alicization Lycoris è stata spostata da maggio a luglio a causa dell'emergenza Coronavirus, Bandai Namco annuncia ora con un video la nuova data di lancio per l'Italia.

"Stiamo lavorando duramente per portare Sword Art Online Alicization Lycoris a tutti i fan che non vedono l’ora di provare il prossimo Sword Art Online", ha dichiarato Yosuke Futami, produttore esecutivo del gioco. "A causa degli attuali eventi mondiali, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la data di uscita di Sword Art Online Alicization Lycoris al 10 luglio. Crediamo che questo sia il modo migliore per assicurare ai nostri fan la miglior esperienza possibile."

Il lancio resta confermato su PC (via Steam), PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X, al momento non sono state annunciate altre piattaforme di riferimento, invariati i bonus per chi preordina Sword Art Online Alicization Lycoris. Il tempo extra permetterà agli sviluppatori di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e consegnare ai giocatori la miglior esperienza possibile per i fan di Sword Art Online.