SAO Alicization Lycoris: Ronye e Tiese si mostrano nel nuovo video Bandai Namco

Inizialmente atteso per il mese di maggio, SAO Alicization Lycoris è stato posticipato da Bandai Namco in seguito al persistere dell'emergenza sanitaria connessa al Coronavirus, che ha reso complesso rispettare le scadenze vincolate alla distribuzione delle nuove uscite videoludiche.

Per gli appassionati di Sword Art Online, l'attesa per poter mettere mano alle nuove avventure di Kirito e Asuna sarà un po' più lunga del previsto, con la nuova data di pubblicazione fissata nel cuore dell'estate. Per consentire al pubblico di ingannare l'attesa, il team di sviluppo ha tuttavia deciso di rendere disponibile un nuovo video dedicato a Sword Art Online: Alicization Lycoris.

Il filmato è stato mostrato durante un appuntamento streaming ospitato dal noto magazine nipponico Dengeki PlayStation, durante il quale è stato presentato dal Producer del JRPG, Yosuke Futami. Disponibile per la visione direttamente in apertura a questa news, il filmato è piuttosto breve, ma nonostante questo offre un'interessante occasione per dare uno sguardo ai personaggi di Tiese e Ronye.



In chiusura, rammentiamo dunque che Sword Art Online: Alicization Lycoris approderà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 10 luglio. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di SAO Alicization Lycoris, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.