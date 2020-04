SAO Alicization Lycoris, stessa sorte di Death Stranding: posticipo per Coronvirus

Continua purtroppo a manifestare il proprio impatto l'epidemia di Cornavirus/COVID-19: tra i settori produttivi colpiti, rientra ormai da tempo a pieno titolo anche l'industria videoludica.

Dopo la cancellazione dell'edizione 2020 dell'E3 e il posticipo di The Last of Us Parte 2, arriva un'ulteriore comunicazione legata all'impatto della pandemia sulle capacità operative delle software house. Ad essere coinvolti, questa volta sono gli sviluppatori di casa Bandai Namco, in difficoltà con i processi di completamento di Sword Art Online: Alicization Lycoris. La nuova trasposizione videoludica dedicata all'universo di SAO non ce la farà a vedere la luce nel corso del mese di maggio, come inizialmente previsto, ma sarà invece oggetto di posticipo.

Atteso in origine per il 22 maggio, Sword Art Online: Alicization Lycoris approderà invece su PC, PlayStation 4 e Xbox one il prossimo 11 luglio. Come nel caso del posticipo della versione PC di Death Stranding, il ritardo si preannuncia dunque come relativamente contenuto: i fan di Kirito e Asuna dovranno pazientare per circa un mese e mezzo aggiuntivo. Nonostante ciò, si va comunque a ridurre ulteriormente il panorama delle nuove uscite videoludiche attese per il mese di maggio, già rimasto orfano di The Last of Us Parte 2, per PlayStation 4, e Marvel's Iron-Man VR, per PlayStation VR.