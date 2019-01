SAO Fatal Bullet: trailer della Complete Edition e data di Hollow Realization per Switch

Bandai Namco Games ha pubblicato un nuovo trailer per Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition ed ha annunciato la data di lancio in Giappone di Sword Art Online Hollow Realization per Nintendo Switch.

In apertura trovate la sequenza di apertura di Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition, versione completa del gioco che include tutti i DLC: Ambush of the Imposters, Betrayal of Comrades, Collapse of Balance e il nuovo Dissonance of the Nexus. Questa edizione sarà disponibile dal 18 gennaio in Europa su PlayStation 4, Xbox One e PC.

La divisione giapponese del publisher ha inoltre annunciato che Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition per Nintendo Switch sarà disponibile in Giappone dal 25 aprile, con preordini aperti da domani. Il pacchetto includerà il gioco completo ed i tre mini capitoli dell'espansione Abyss of the Shrine Maiden, al momento il lancio di questa versione non è stato confermato per l'Europa.