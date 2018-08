Sapere è Potere: I Decenni è in arrivo su PlayStation 4 il 14 novembre

White Studios ha annunciato che Sapere è Potere: I Decenni, versione riveduta e ampliata dell'omonimo party game della collana PlayLink, è in uscita su PS4 il 14 novembre. Il gioco è attualmente disponibile al pre-order sul PlayStation Store.

Rispetto alla versione originale di Sapere è Potere, la nuova edizione include un insieme di domande completamente nuove, incentrate sulla cultura pop degli ultimi 40 anni, oltre a un set di otto personaggi inediti e di otto nuovi poteri da aggiungere a quelli disponibili nel gioco precedente.

Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali di Sapere è Potere: I Decenni

Lascia indietro i tuoi avversari con un mix di vecchi e nuovi Poteri.

Sbizzarisciti con le sei sfide touch screen.

Scegli uno degli otto nuovissimi personaggi e divertiti con gli esilaranti filtri per i selfie.

Gioca come preferisci con le nuove opzioni e modalità di gioco.

Porta il divertimento dove vuoi con un quiz a raffica da condividere dall'app gratuita.

Come per tutti i giochi della collana PlayLink, il titolo potrà essere giocato con l'ausilio di smartphone e tablet. Ricordiamo che Sapere è Potere: I Decenni sarà disponibile dal 14 novembre su PlayStation 4 (a questo indirizzo è disponibile il pre-order sul PlayStation Store), lo stesso giorno in cui debutterà l'altro party game PlayLink intitolato Scimpazziamo.