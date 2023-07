Lo sapete a chi è ispirato il primo Kratos di God of War?

Siamo ormai abituati alla 'nuova' versione di Kratos vista in God of War 2018 prima e Ragnarok poi. Ma quali sono state le fonti d'ispirazione della versione più giovane dello spartano che abbiamo giocato nei primi capitoli della serie?

A svelare questo interessante retroscena è stato il vero papà di Kratos, David Jaffe. In un'intervista ai microfoni di Retro Gamer, l'ex sviluppatore di Santa Monica Studio ha spiegato che il guerriero dalla pelle cinerea è stato creato con in mente l'attore Edward Norton. Più nello specifico, ad aver colpito il game director dei vecchi capitoli della serie furono le interpretazioni dell'attore in The Incredible Hulk, Fight Club e American History X.

Il look di Kratos è parzialmente ispirato a Danny Vinyard, il neo-nazista interpretato da Norton nella pellicola drammatica del 1998: pare che tutto sia nato da un commento d'apprezzamento della moglie di Jaffe, fatto durante una scena in cui il personaggio era rasato e a petto nudo. Prima di quel momento, infatti, lo sviluppatore non aveva mai nemmeno osato pensare ad un protagonista senza capelli o maglietta.

Il motivo è semplice: i guerrieri spartani portavano i capelli corti da ragazzi e le trecce in età adulta, quindi tale look non era stato preso in considerazione dal team. Ciononostante, si decise di utilizzare queste caratteristiche e di aggiungerne altre che potessero sottolineare le sue origini, come gli abiti ed i tatuaggi.

L'ultimo step del processo creativo coinvolse la gimmick, ovvero quella caratteristica particolare che avrebbe dovuto rendere il personaggio immediatamente riconoscibile, un po' come la lunga giacca rossa è il simbolo di Dante in Devil May Cry. In questo caso si optò per le Lame del Caos, le cui catene erano una cosa sola con le braccia di Kratos.

