Ma voi lo sapete a cosa si ispirano la forma e il colore di Pac-Man?

Il 22 maggio si celebra il Pac-Man Day: proprio in questo giorno del 1980 si tennero a Tokyo i i playtest dell'iconico gioco arcade di Pac-Man, che ci mostrò per la primissima volta la palletta gialla destinata poi a divenire un fenomeno mondiale dopo il suo esordio ufficiale il 29 giugno dello stesso anno.

Per festeggiare i 43 anni dell'iconica mascotte videoludica, ricordare le sue origini è il giusto tuffo nel passato: sapere perché il personaggio di Pac-Man ha proprio questa forma e questo colore? A svelarlo nel corso degli anni è stato il suo stesso creatore, Toru Iwatani, che ha raccontato quali sono state le fonti d'ispirazione che lo hanno portato a disegnare Pac-Man nello stile che tutti conosciamo e che si è modernizzato un poco alla volta nel corso del tempo.

Per quanto riguarda la forma, Iwatani ha spiegato che l'idea gli è venuta in mente guardando una pizza a cui venne tolta una fetta, durante una cena con amici. Il celebre game designer ha dunque modellato il suo personaggio per farlo sembrare, per l'appunto, una pizza senza uno spicchio, ritenuto dal creatore accattivante per ogni tipo di giocatore ed un qualcosa di diverso nel panorama videoludico dell'epoca, con la maggior parte dei cabinati arcade orientati verso tematiche spaziali.

La fonte d'ispirazione per il colore della buffa ma intramontabile creatura proviene invece dai LEGO: Iwatani prese infatti spunto dal colore giallo dei celebri mattoncini, uno dei più comuni in assoluto, e decise dunque di applicarlo a Pac-Man. Il resto, come si dice, è storia. E senza neanche farlo apposta, è stato anche annunciato il set LEGO ispirato proprio a Pac-Man, disponibile per la vendita a partire dal 4 giugno 2023.

Se volete rivivere una delle sue avventure più apprezzate, la nostra recensione di Pac-Man World Re-Pac vi svela tutti i dettagli sulla riedizione del classico Platform per la prima PlayStation.