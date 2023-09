Sapete che cosa significa Mass Effect in italiano?

Tra i videogiochi a tema sci-fi più popolari di sempre, Mass Effect è uno dei primi nomi che viene in mente. La serie targata BioWare ha saputo regalare grandi emozioni ai fan, soprattutto per merito della trilogia con protagonista il Comandante Shepard pubblicata originariamente a cavallo tra il 2007 ed il 2012.

Dopo la pubblicazione di Mass Effect Andromeda siamo ancora in attesa di scoprire dettagli sul prossimo Mass Effect ancora in pre-produzione, ma intanto possiamo soffermarci sul suo titolo e, in particolare, sul suo significato in italiano. Tradotto in maniera letteralmente, Mass Effect diventa "Effetto Massa" nella nostra lingua, e si tratta di un aspetto che ha un significato chiave all'interno della saga di Shepard.

L'effetto di massa consente infatti ai popoli della galassia di effettuare i viaggi interstellari tra un sistema solare e l'altro sfruttando la potenza dei Portali Galattici (Mass Relays in lingua originale), permettendo dunque a chiunque di raggiungere in tempi relativamente brevi ogni angolo della Via Lattea. Senza l'effetto di massa combinato ai Portali non sarebbe possibile compiere i viaggi attraverso la galassia, come abbiamo visto nel corso dei primi tre giochi di un brand amatissimo da giocatori di tutto il mondo.

