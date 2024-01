Sapete qual è stato il primo gioco uscito su PS3 nel 2006?

A oltre 17 anni dal lancio, ci sono ancora milioni di persone che giocano con PS3. La console Sony è davvero immortale, ma sapete qual è stato il primo videogioco uscito su questa piattaforma? Ecco la risposta.

Per quanto riguarda il primo gioco uscito su PS3, bisogna distinguere tra le pubblicazioni destinate a Giappone, Stati Uniti ed Europa. In Giappone e Asia il primo gioco PS3 evidenziato come tale è Ridge Racer 7 uscito l'11 novembre 2006 e riconoscibile dal codice prodotto BCAS-20001.

In Europa invece l'onore di primo gioco uscito su PS3 spetta Resistance Fall of Man di Insomniac Games (codice BCES-00001). Resistance è stato il primo grande successo di PS3, primo gioco della console a raggiungere quota un milione di copie vendute alla fine del 2006 e gioco di lancio PS3 con le vendite più alte in assoluto.

Più complicato invece stabilire la prima uscita PS3 sul mercato americano, idealmente dovrebbe trattarsi di NBA 07 con codice prodotto BCUS98102 mentre non esiste un prodotto con codice BCUS98101, probabilmente associato a una demo o un gioco digitale. Più semplice è invece scoprire l'ultimo gioco uscito su PS3, ovvero Shakedown Hawaii, pubblicato nel 2020.

Tra i giochi di lancio di PS3 troviamo anche, Tiger Woods PGA Tour 07, Tony Hawk's Project 8, Untold Legends Dark Kingdom, NBA 2K7, NHL 2K7, Need For Speed Carbon, Mobile Suit Gundam Crossfire, Call of Duty 3 e Genji Days of the Blade.