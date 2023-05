Sapete qual è il gioco più venduto per PS3? Non quello che pensate, sicuro

Nel corso degli anni la PlayStation 3 ha offerto tantissimi giochi meritevoli di essere ricordati per le loro qualità, molti dei quali capaci anche di imporsi a livello commerciale vendendo diverse milioni di copie in tutto il mondo.

E così, dopo avervi rivelato qual è il gioco più venduto di sempre su PS2, curiosi di scoprire a quale titolo PS3 spetta questo importante primato? A conquistare il primato è Grand Theft Auto V: la versione per la terza console casalinga di Sony ha infatti raggiunto un totale di 29,52 milioni di copie vendute. Un risultato prevedibile data la popolarità globale della sua serie di appartenenza, ma a suo modo eccezionale considerato che il kolossal di Rockstar Games ha fatto il suo esordio su PS3 nell'ultimo periodo del suo ciclo vitale, precisamente nel settembre del 2013, due mesi prima del lancio di PlayStation 4 avvenuto nel novembre dello stesso anno.

Dal debutto ad oggi, calcolando anche le successive versioni messe in commercio, GTA 5 ha venduto 175 milioni di copie e si tratta del secondo più grande successo commerciale di tutti i tempi in ambito videoludico, dietro al solo Minecraft con le sue 238 milioni di unità complessive. Per concludere, tornando a PS3, il secondo gioco più venduto è Gran Turismo 5 con 11,95 milioni di copie, mentre a chiudere il podio ci pensa The Last of Us, la cui versione originale ha raggiunto quota 7 milioni di copie.