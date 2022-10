Sapete qual è il gioco Xbox più venduto di sempre? Il nome potrebbe stupirvi

Dall'avvento della prima console nel novembre del 2001 fino alla più recente Xbox Series X/S, il marchio Xbox ha offerto tantissime produzioni in esclusiva ai suoi fan, realizzate grazie agli sforzi dei Microsoft Game Studios (oggi noti come Xbox Game Studios).

Serie come Halo, Gears of War, Fable, Forza Motorsport e Forza Horizon, giusto per citarne alcune, sono divenute realtà con gli investimenti effettuati dal colosso di Redmond in ambito gaming, permettendo a questi brand di scrivere importanti pagine di storia videoludica e registrare grandi risultati sul piano commerciale. A tal proposito è lecito domandarsi qual è il gioco first-party Xbox più venduto di sempre. E la risposta potrebbe essere a suo modo sorprendente.

Il titolo di maggior successo commerciale per gli Xbox Game Studios non è infatti un Halo, un Gears o un Forza: si tratta di Kinect Adventures!, gioco sportivo di stampo arcade pubblicato nel 2010 e pensato appositamente per la periferica Kinect di Xbox 360. Il titolo sviluppato da Good Science Studio ha infatti venduto in totale la bellezza di 24 milioni di copie, risultando in questo modo anche il gioco di maggior successo commerciale nella storia di Xbox 360 (superando GTA V, che sulla piattaforma Microsoft ha piazzato quasi 23 milioni di unità).

E' bene in ogni caso precisare che Kinect Adventures! ha potuto raggiungere tale risultato essendo stato venduto in bundle con il Kinect, in maniera simile a quanto fatto da Nintendo con Wii Sports al lancio di Wii (e non a caso divenuto il gioco Nintendo più venduto di sempre). La strategia di Microsoft gli ha comunque permesso di raggiungere tale traguardo al momento ancora mai superato da altre produzioni targate Xbox.

