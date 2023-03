Lo sapete qual è il videogioco con più finali in assoluto? Non è NieR Automata!

Da sempre preziosi per aumentare il fattore rigiocabilità di un prodotto, i finali multipli affondano le loro radici nei primi anni ottanta: titoli come The Portopia Serial Murder Case (un’avventura antenata delle moderne visual novel) o Nobunaga's Ambition possono essere considerati veri apripista in questo senso. Qual è però il videogioco con più finali in assoluto?

Con un totale di cento epiloghi ottenibili a seconda delle scelte effettuate durante l’avventura, il titolo con più finali è Star Ocean Second Evolution, remake di Star Ocean The Second Story. Va detto che l’opera originale (che ricordiamo essere stata la prima iterazione della serie targata tri-Ace pubblicata anche in Europa) superava già gli ottanta finali, ma è con questo rifacimento volto ad ampliarla in ogni aspetto che si raggiunse il centinaio.



Oltre a cambiare a seconda dell’eroe selezionato durante le fasi iniziali del gioco, l’esito di questo J-RPG uscito su PSP nel 2008 dipende in larga parte dai legami stretti con i personaggi, i quali esercitano un impatto enorme sullo sviluppo della trama.

