Sapete qual è il videogioco più venduto del 2023? Non certo quello che state pensando

Lo scorso anno sono usciti tantissimi videogiochi di alto profilo, molti dei quali capaci di vendere milioni e milioni di copie, piazzandosi ai vertici delle classifiche per mesi. Ma qual è stato il videogioco più venduto del 2023?

La risposta è meno scontata di quanto si possa pensare. Tra i giochi di maggior successo dell'ultimo anno infatti possiamo citare Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con oltre 18 milioni di copie vendute, Marvel's Spider-Man 2 con 2.5 milioni di copie vendute in 24 ore e gli immortali Call of Duty e EA Sports FC.

Ma in realtà c'è un outsiders che risponde al nome di Hogwarts Legacy: il gioco di WB Games ambientato nel Mondo Magico è il videogioco più venduto del 2023 con oltre 22 milioni di copie distribuite da febbraio, due milioni delle quali vendute solamente nel mese di dicembre.

Hogwarts Legacy interrompe così la striscia del dominio annuale di Call of Duty, dal 2012 il gioco più venduto dell'anno con la sola eccezione del 2013, anno di uscita di GTA V. Con 22 milioni di copie vendute e oltre 700 milioni di ore giocate, Hogwarts Legacy diventa così il gioco di maggior successo del 2023, sicuramente una bella notizia per il team Avalanche e per il publisher Warner Bros.