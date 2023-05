Lo sapete che l'Ultramano di Zelda Tears of the Kingdom omaggia la storia di Nintendo?

Tra le più importanti novità introdotte da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom figura senza alcun dubbio l'abilità Ultramano, un'evoluzione del Kalamitron di Breath of the Wild esalta i sistemi e le meccaniche di gioco offrendo agli utenti un oceano di opportunità di gameplay.

Come ha ampiamente spiegato il nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Ultramano consente di afferrare, spostare e combinare tra loro un'ampia varietà di elementi interattivi per dare forma a strutture e macchinari pienamente funzionanti, come zattere, mongolfiere, mecha e chi più ne ha, più ne metta. I videogiocatori si stanno divertendo un mondo ad esplorare le sue potenzialità, scoprendo giorno dopo giorno modi sempre nuovi di utilizzarla.

Quello che forse non sapete, è che il nome e il concept di Ultramano non sono spuntati fuori completamente dal nulla. Un informatissimo fan di Nintendo ha fatto notare su Reddit che la casa di Kyoto li aveva già impiegati una sessantina di anni fa, nel 1966 per l'esattezza, nella vita vera per giunta. In un'epoca in cui i videogiochi per come li conosciamo oggi non esistevano ancora, Nintendo lanciò sul mercato un braccio estendibile per raggiungere ed afferrare gli oggetti fuori portata, chiamato appunto Ultra Hand. Creato da Gunpei Yokoi, un ingegnere della linea d'assemblaggio delle carte da gioco, come progetto personale, il giocattolo godette immediatamente delle attenzioni dell'allora presidente Hiroshi Yamauchi, che chiese il permesso al suo dipendente di produrre e commercializzarlo. Yokoi accettò e l'Ultra Hand divenne uno dei giocattoli più celebri dell'epoca, vendendo in Giappone 1,2 milioni di unità al prezzo dell'equivalente di 6 dollari l'una.

La casa di Kyoto l'ha omaggiato a più riprese nel corso della sua storia, soprattutto dopo il debutto nel mondo dei videogiochi. In Mario Power Tennis per GameCube, Wario ha un'abilità speciale che gli consente di allungare il braccio; in Mario Kart 8 ci sono delle Ultra Hand che sostengono la porzione elevata del GBA Mario Circuit; in The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D l'Ultra Hand può essere trovata nel Bomb Shop a East Clocktown; in Splatoon 3 può essere visto nelle mani dell'anemone Harmony presso il negozio di Hotlantis; esiste perfino un gioco interamente dedicato al giocattolo, chiamato Grill-Off with Ultra Hand! e uscito nel 2009 come WiiWare.

L'omaggio più recente lo troviamo dunque in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dove l'abilità più importante del gioco porta il nome del giocattolo che ha fatto la storia di Nintendo. Lo sapevate?

(Foto di nintendo.fandom.com, link in calce)